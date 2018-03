Levc do konca sezone v vijoličastem

Maribor, 12. marca - Po skoraj letu dni odsotnosti z igrišč zaradi težke poškodbe levega kolena se v igro vrača 23-letni rokometaš Vid Levc, ki bo do konca letošnje sezone dres velenjskega Gorenja zamenjal za vijoličastega, so sporočili iz mariborskega rokometnega kolektiva. Slovenjgradčan je dobil ponudbo RK Maribor Branik in jo, kot pravi, z veseljem sprejel.