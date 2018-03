Malmström: EU se bo uprla protekcionističnemu ustrahovanju

Bruselj, 12. marca - Trgovina je v zadnjem času postala orožje za grožnje in ustrahovanje, a se bo EU ustrahovanju s strani protekcionistov uprla, je na konferenci v Bruslju danes zagotovila evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström. Sobotni pogovori med predstavniki EU in ZDA glede ameriških carin na jeklo in aluminij namreč niso prinesli jasne rešitve.