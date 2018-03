Na Ljubljanski borzi največ interesa za Luko Koper in Gorenje

Ljubljana, 12. marca - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji v dopoldanskem času največ zanimanja izkazali za delnice Luke Koper in Gorenja. Prve so se pocenile za več kot poldrugi odstotek, druge pa so, kot edine z rastjo v prvi kotaciji, pridobivale skoraj tri. Indeks SBI TOP je slabega pol odstotka pod petkovo zaključno vrednostjo.