Gorenjski policisti iz prometa izločili tudi voznika pod vplivom kokaina

Kranj, 12. marca - Gorenjski policisti so v nedeljo iz prometa izločili tri voznike in jim prepovedali nadaljnjo vožnjo. Dva sta bila pod vplivom alkohola, en pa pod vplivom kokaina. Voznika pod vplivom alkohola sta imela 0,62 oz. 0,89 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.