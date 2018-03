Dodik prejel najvišje priznanje Srebrenice

Srebrenica, 12. marca - Predsedniku srbske entitete v Bosni in Hercegovini Republike srbske Miloradu Dodiku so v nedeljo v Srebrenici dodelili najvišje občinsko priznanje - zlato plaketo - za njegov doprinos k razvoju te občine. Podelitev so bojkotirali bošnjaški predstavniki, ki so jo označili za sramotno, saj Dodik zanika genocid nad Bošnjaki v tem mestu leta 1995.