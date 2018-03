Razlivajo se Krka s pritoki, Kolpa, Pesnica in Dravinja

Ljubljana, 12. marca - Reka Krka in njeni pritoki se razlivajo na območjih vsakoletnih poplav. Krka bo danes in v torek še zmerno naraščala. Manjše reke v porečju Krke se bodo še razlivale. Polnijo se kraška polja na Dolenjskem in Notranjskem krasu, ponekod so v naslednjih dneh možna razlivanja. Razlivajo se tudi Kolpa Pesnica in Dravinja, so opozorili hidrologi.