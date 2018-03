Izraelski veleposlanik: Enostransko priznanje Palestine bi bilo napaka

pogovarjala sta se Jure Kos in Gregor Zamuda

Ljubljana, 12. marca - Enostransko priznanje palestinske države brez neposrednih pogajanj med Izraelom in Palestinci bi bilo napaka, je v pogovoru za STA opozoril izraelski veleposlanik v Sloveniji Ejal Sela. Kot je dejal, bi priznanje Palestine pomenilo nazadovanje v dvostranskih odnosih med Izraelom in Slovenijo, ki so sicer zelo dobri.