Občini Trzin za poslovanje v letu 2015 mnenje s pridržkom

Ljubljana, 12. marca - Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trzin v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih in zadolževanje. Sodišče je občini izreklo mnenje s pridržkom.