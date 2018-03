Šest Slovencev v Aareju, Meta Hrovat edina v dveh disciplinah

pripravil Aleksander Mladenović

Are, 12. marca - V svetovnem pokalu v alpskem smučanju so na sporedu le še sklepni boji. Od 12 globusov jih je kar osem že oddanih. Na finalu sezone v Aareju bo nastopilo šest Slovencev, Ana Drev, Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk, Žan Kranjec in Martin Čater. Tekme v Aareju bodo generalka za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na tem prizorišču na Švedskem.