Azijske borze višje

Tokio, 12. marca - Tečaji delnic na osrednjih azijskih borzah so se danes zvišali. Vlagatelje so spodbudile dobre novice iz ZDA, kjer so delodajalci februarja neto dodali 313.000 delovnih mest, kar je največ od julija 2016 in krepko nad pričakovanji analitikov. Stopnja brezposelnosti je peti mesec zapored ostala na ravni 4,1 odstotka.