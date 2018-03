O zastrupitvi Skripala danes britanski vrh za nacionalno varnost

London, 12. marca - Britanska premierka Theresa May bo danes vodila sestanek svoje ekipe za nacionalno varnost, potem ko so oblasti v nedeljo potrdile, da so v restavraciji in pubu v Salisburyju, ki ju je nekdanji dvojni agent Sergej Skripal s hčerko Julijo obiskal na dan, ko sta bila zastrupljena, našli sledove živčnega strupa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.