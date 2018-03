Trening ženskega smuka v Aareju odpovedan

Are, 12. marca - Alpske smučarke so danes zaradi močnega vetra ostale brez smukaškega treninga za zadnji konec tedna svetovnega pokala v švedskem Aareju. Močan veter in slaba vremenska napoved, ki predvideva tudi obilnejše sneženje, sta glavna krivca za današnjo odpoved. Zgornja gondola sploh ne obratuje.