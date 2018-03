Barbara Štancer sodeluje na skupinski razstavi ArtBox v New Yorku

New York, 12. marca - Barbara Štancer, znana tudi kot Mao-Tara s svojo sliko Circle of Life - Balance, sodeluje na newyorški razstavi švicarske galerije ArtBox potem, ko je že lani sodelovala na razstavi iste galerije v Baslu. Razstava v galeriji Stricoff je na ogled od 5. do 16. marca, uradno pa so jo odprli v soboto.