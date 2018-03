Večer: Provokacija v Mariboru (12. 3.)

Maribor, 11. marca - Čeprav so stranke globoko v predvolilni kampanji, ne da bi to seveda razglasile, se je ta (ne)uradno začela šele z volilnim kongresom vladajoče SMC v Mariboru. Mesto, ki so si ga izbrali za nov pohod proti parlamentu, kaže na silno nespretnost in nesposobnost strankinih strategov, v Večeru piše Rok Kajzer.