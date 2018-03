Ljubljana, 11. marca - Zvečer in ponoči bo dež prehodno zajel tudi vzhodno Slovenijo, a bo do jutra, razen v zahodnih krajih, večinoma ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.