Lille, 11. marca - Približno 200 domačih navijačev je po sobotni tekmi francoskega nogometnega prvenstva med Lillom in Montpellierom (1:1) poskrbelo za "tretji polčas". Navijači so nezadovoljni z nastopi svoje ekipe, ki se bori za obstanek, zato so na igrišču grozili igralcem.