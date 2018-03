Barcelona potrdila dogovor za podpis z brazilskim vezistom Arthurjem

Barcelona, 11. marca - Vodstvo nogometnega kluba Barcelona je potrdilo dogovor, da lahko podpišejo pogodbo z brazilskim vezistom Arthurjem ob koncu sezone; 21-letnik igra za brazilski Gremio Porto Alegre ter je zastopal svojo državo v reprezentancah do 17 in 20 let. Katalonci so se dogovorili za 30 milijonov evrov in še dodatnih devet milijonov variabilnega dela.