Tande zmagal v Oslu, Damjan deseti

Oslo, 11. marca - Norvežan Daniel Andre Tande je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih na Holmenkollnu nad Oslom (128 in 132 m, 268,1 točka). Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (129,5 in 124,5 m/256,7), tretji pa njegov rojak Michael Hayböck (133 in 130,5 m/255,6). Jernej Damjan je bil kot najboljši Slovenec 10. (129 in 121,5 m/237,4).