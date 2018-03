V Aareju na razpolago še štirje mali globusi

Ljubljana, 11. marca - V svetovnem pokalu v alpskem smučanju so na sporedu le še sklepni boji v posameznih disciplinah. Američanka Mikaela Shiffrin in Avstrijec Marcel Hirscher sta že pred finalom osvojila velika kristalna globusa. Na finalu sezone v Aareju bo nastopilo šest Slovencev, Ana Drev, Meta Hrovat, Ana Bucik, Maruša Ferk, Žan Kranjec in Martin Čater.