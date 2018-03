Ljubljana, 11. marca - Nogometaši Mure so z zmago začeli spomladanski del 2. slovenske lige. Vodilna ekipa je na domačem igrišču v 18. krogu premagala Ilirijo 1911 z 2:0. Danes je bila na sporedu še tekma med Jadranom Dekani in Brdi, zmagali so prvi z 2:1 in se vsaj začasno prebili na četrto mesto.