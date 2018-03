Maren Lundby prepričljivo prva tudi v Oslu, Bogatajeva 12.

Oslo, 11. marca - Norvežanka Maren Lundby je prepričljivo zmagala na tekmi smučarskih skakalk v Oslu (134 in 126 m/262,7) in že osvojila skupno zmago v svetovnem pokalu. Za njo je bila druga Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz (128,5 in 128 m/231,2), tretja pa Yuki Ito (123 in 124 m/229,7). Najboljša Slovenka je Urša Bogataj na 12. mestu (116,5 in 114,5 /186).