Miamiju 36. zmaga in sedmo mesto v vzhodni konferenci

Miami, 11. marca - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA vpisali še 36. zmago v tej sezoni ter so sedmo moštvo v vzhodni konferenci. Miami je ponoči doma premagal neposrednega tekmeca v boju za končnico Washington Wizards s 129:102. Slovenski zvezdnik Goran Dragić je igral 19 minut, v tem času pa dosegel 10 košev, tri skoke in dve podaji.