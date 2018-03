Gornja Radgona, 11. marca - V soboto okoli 19.30 se je na stanovanjsko hišo na Gubčevi ulici v Gornji Radgoni podrlo drevo. Tamkajšnji prostovoljski gasilci so odklopili elektriko, škoda pa je bila tako velika, da drevesa niso odstranjevali. Občina pa je stanovalcema začasno zagotovila drugo bivališče, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.