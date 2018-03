Po Zlatorogu do druge zmage še Podčetrtek in Polzela

Ljubljana, 10. marca - V drugem krogu v košarkarski ligi Nova KBM za obstanek so druge zmage dosegli Zlatorog, Hopsi in Terme Olimia. Laščani so že v četrtek s točko razlike zmagali v Škofji Loki, danes pa so bili Polzeljani prepričljivo boljši od Mesarije Prunk iz Sežane (95:76), Podčetrtani pa so v Celju zmagali s 67:64.