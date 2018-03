Pliberk, 10. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so v letošnji srednjeevropski ligi zasedli tretje mesto. Potem ko so v petek izgubili slovenski polfinale proti Calcitu Volleyju, so danes v boju za tretje mesto zaključnega turnirja v Pliberku premagali zagrebško Mladost s 3:1 (23, -19, 21, 19).