V finalu pokala košarkarice Celja in Triglava

Kranj, 10. marca - V finalu zaključnega turnirja pokala bodo igrale košarkarice Cinkarne Celja in Triglava. Branilke naslova iz Celja, ki se bodo v nedeljo ob 17. uri v Kranju potegovale za trinajsti pokalni naslov, so v polfinalu premagale Akson Ilirijo z 88:45 (19:16, 43:28, 70:37), gostiteljice turnirja pa so bile boljše od Konjic s 75:36 (23:14, 41:19, 61:30).