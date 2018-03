Judoistka Andreja Leški slavila na VN Agadirja

Agadir, 10. marca - Slovenska judoistka Andreja Leški je zmagovalka VN Agadirja v Maroku v kategoriji do 63 kilogramov. V finalu je po treh minutah in 15 sekundah ugnala Avstralko Katharino Haecker ter Sloveniji priborila 29. zmago v zgodovini na velikih nagradah. Slovenski uspeh je z bronom v kategoriji do 70 kg dopolnila Anka Pogačnik.