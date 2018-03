Norveška prva, Slovenija šesta na ekipni tekmi v Oslu

Oslo, 10. marca - Norvežani Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in Robert Johansson so prepričljivo zmagali na šesti ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih (1098,7 točke) na domačem Holmenkollnu. Druga je bila Poljska (1039,8), tretja pa Avstrija (1010,2). Med desetimi reprezentancami so bili Slovenci šesti (974,5).