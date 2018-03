Kongres SMC sprejel volilni program stranke Bolje za vse

Maribor, 10. marca - Člani kongresa SMC so v Mariboru po tistem, ko so predsedniku Miru Cerarju podelili še en mandat na čelu stranke, potrdili tudi program dela za prihodnja štiri leta. Program, ki so ga poimenovali Bolje za vse, po besedah vodje programske konference Aleksandra Kešeljevića obsega 175 ukrepov na 21 področjih in v njem, kot trdi, ni nerealnih obljub.