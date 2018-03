Pavlovčič v Zakopanah drugi, Naglič četrti

Zakopane, 10. marca - Bor Pavlovčič je na prvi tekmi celinskega pokala smučarjev skakalcev v Zakopanah na Poljskem zasedel drugo mesto s 137 in 135,5 metra dolgima skokoma (259,3 točke). Njegov uspeh je s četrtim mestom dopolnil Tomaž Naglič s 132 in 139,5 metri, kar je bil skok dneva (255,8). Zmagal je Avstrijec Manuel Fettner (134 in 138,5 m/262,7).