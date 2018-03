Sirske sile največjo mesto Vzhodne Gute odrezale od preostanka enklave

Damask, 10. marca - Sirske vladne sile so največjo mesto v Vzhodni Guti danes odrezale od preostanka enklave, ki jo nadzorujejo sirski uporniki. Posledično so območje, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu prestolnice Damask, razklali na tri dele - mesto Duma in njeno okolico, ki so jo vladne sile tudi obstreljevale, mesto Harasta in preostanek enklave na jugu.