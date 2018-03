Watabe zmagovalec v Oslu, Slovenca spet brez točk

Oslo, 10. marca - Japonec Akito Watabe je v Oslu naredil še en korak k osvojitvi kristalnega globusa za najboljšega v svetovnem pokalu nordijskih kombinatorcev. Japonec je bil po skoku drugi, v desetkilometrskem teku pa je prehitel vodilnega Norvežana Jarla Magnusa Riiberja in v svetovnem pokalu prišel do šeste zmage v sezoni in 15. v karieri.