V Pyeongchanu paraolimpijci sklenili dolgoročno sodelovanje z Mokom

Pyeongchang, 10. marca - V korejskem Pyeongchangu so paraolimpijci po petkovem slavnostnem odprtju iger danes opravili prva tekmovanja, podelili pa so že tudi prve medalje. Ob robu tekmovalnega dogajanja pa so v Pyeongchangu danes sklenili tudi dogovor o sodelovanju med obema krovnima športnima organizacijama, Mednarodnim olimpijskim in paraolimpijskim komitejem.