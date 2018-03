Ljubljana, 10. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli spomladanski del prvenstva. Danes so odigrali tri tekme. Sežanci so s 3:1 premagali Rogaško, Bravo kar s 6:0 zadnjeuvrščeni Veržej, Krka in tretjeuvrščena Nafta 1903 pa sta se razšli brez zadetkov.