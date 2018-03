Francija in Indija z obrambnim sporazum proti kitajskemu vplivu

New Delhi, 10. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik indijske vlade Narendra Modi sta danes v New Delhiju podpisala obrambni sporazum, s katerim bosta državi okrepili svoje obrambno sodelovanje v Indijskem oceanu. Macron je prepričan, da Indijski ocean ne sme biti "predmet hegemonije", pri čemer je verjetno meril na Kitajsko.