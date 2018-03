Cerar: Delo še ni končano, potreben je drugi mandat

Maribor, 10. marca - Predsednik SMC Miro Cerar je v nagovoru članov kongresa v Mariboru izpostavil že opravljeno delo stranke in vlade, ki jo vodi, a poudaril, da njihovo delo ni končano. "Zato je potreben drugi mandat in zato se borimo zanj. Ker je treba delo opraviti do konca," je poudaril Cerar, ki je danes edini kandidat za nadaljnje vodenje stranke.