Toronto prekinil zmagoviti niz Houstona

Toronto, 10. marca - Košarkarji Toronto Raptors so v dvoboju vodilnih ekip obeh konferenc severnoameriške lige NBA doma premagali Houston Rockets s 108:105 in s tem prekinili zmagoviti niz raket pri 17 tekmah. Medtem so Los Angeles Clippers z zmago nad Cleveland Cavaliers s 116:102 ujeli osmo mesto na zahodu.