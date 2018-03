V streljanju v domu veteranov v Kaliforniji štirje mrtvi

Sacramento, 10. marca - V streljanju v domu veteranov v ameriškem mestu Yountville v zvezni državi Kalifornija so bile v petek ubite tri osebe in strelec. Policisti so dom oblegali sedem ur in poskušali vzpostaviti stik s strelcem, ki je štiri osebe zadrževal kot talce, eno pa nato izpustil, poročanje lokalnih oblasti povzema nemška tiskovna agencija dpa.