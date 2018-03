Velika donacija mecenov Hoffmann za Državne umetnostne zbirke Dresden

Dresden, 12. marca - Državne umetnostne zbirke Dresden so bogatejše za donacijo zasebne zbirke zakoncev Erike in Rolfa Hoffmanna, ki je prava paša za oči. Zbirka, znana tudi v mednarodnem prostoru, obsega kar 1200 del, od leta 1910 do danes. V zbirki so tudi dela umetnikov, kot so Andy Warhol, Sigmar Polke, Bruce Nauman in William Kentridge.