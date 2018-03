Newyorški borzni indeksi po še enem razburljivem tednu navzgor

New York, 10. marca - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili dober teden, tehnološki indeks Nasdaq pa je postavil nov rekord, ne glede na skrbi zaradi nevarnosti trgovinskih vojn po odločitvi Donalda Trumpa za uvedbo carin in kljub izjemno dobremu poročilu o zaposlovanju v februarju. Podobno poročilo je pred mesecem dni namreč poskrbelo za velik padec indeksov.