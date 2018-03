Newyorške borze teden zaključile v zelenem, Nasdaq rekordno

New York, 9. marca - Newyorške borze so teden zaključile v zelenem, tehnološki indeks Nasdaq pa je dosegel nov rekord. Borzni analitiki ocenjujejo, da sta med vlagatelje optimizem vnesla predvsem poročilo ameriškega ministrstva za delo o dobrem stanju na trgu dela v februarju ter napoved sestanka med voditeljema ZDA in Severne Koreje.