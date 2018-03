Delo: Poljubljam te na prečko (10. 3.)

Ljubljana, 10. marca - "Hello, raketar, kako kaj Tvoj majhen jedrski gumb?" "Hi, stari senilnež, ali se tvoji senilni možgani še spominjajo, kako sva drug drugega zmerjala z najhujšimi žaljivkami?" Tako bi se, denimo, lahko začelo srečanje med Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom, v Delu piše Zorana Baković.