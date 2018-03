Na dan mučencev bodo lahko na svoj račun prišli še moški

Ljubljana, 10. marca - Po mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, bodo na današnji dan mučencev, 10. marec, lahko na svoj račun prišli še moški. Dan so si izbrali kot šaljivo protiutež 8. marcu, ki so ga kot mednarodni dan sicer razglasili Združeni narodi leta 1977 in opozarja predvsem na nujno spoštovanje pravic žensk. Dan mučencev ima korenine v krščanskem izročilu.