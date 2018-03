Ljubljanski policisti prosijo priče nesreče na Tržaški za informacije

Ljubljana, 9. marca - Ljubljanski policisti so danes okoli 16.40 v križišču Tržaške ceste in Langusove ceste v Ljubljani, obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. V nesreči sta bili udeleženi belo vozilo znamke Citroen C4 in črno vozilo znamke Opel Astra. Zaradi razjasnitve okoliščin policija naproša morebitne očividce nesreče za pomoč.