Pliberk, 9. marca - Odbojkarji Calcit Volleyja so prvi finalisti srednjeevropske lige. V prvem polfinalu zaključnega turnirja v Pliberku na avstrijskem Koroškem so Kamničani s 3:1 (22, 23, -15, 20) premagali branilce naslova, igralce ACH Volleyja. V drugem polfinalu, ki se bo začel bo 19.30, se bosta pomerila Mladost Zagreb in Posojilnica Dob.