Miro Cerar - pravnik, ki mu je uspelo stabilizirati politični prostor

piše Mojca Zorko

Ljubljana, 10. marca - Novi - stari predsednik SMC Miro Cerar je ob vstopu v politiko dobro unovčil sloves uglednega pravnika, vprašanje pa je, ali se je tudi v politiki znašel enako dobro in bi lahko uspeh ponovil. Kot aktualni premier pa bo postal šele drugi človek, ki mu je uspelo pripeljati vlado do konca mandata in s tem stabilizirati politični prostor.