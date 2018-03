Pošta Slovenija kljub nasprotovanju krajanov zapira pošto na Blejski Dobravi

Blejska Dobrava, 10. marca - Pošta Slovenije je letos že zaprla pošto v Sorici, s ponedeljkom pa vrata zapira tudi pošta na Blejski Dobravi, kar je razburilo krajane, ki so pred kratkim ostali tudi brez trgovske in gostinske ponudbe. Prepričani so, da je to z vidika napredka in zagotavljanja blaginje nesprejemljivo, problematično pa je tudi z vidika razvoja turizma.