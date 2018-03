Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 9. marca - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v zelenem. Vlagatelje so spodbudile novice iz ZDA, kjer je borze v pozitivno smer potegnilo poročilo ameriškega ministrstva za delo. Pozitivno odmeva tudi napoved morebitnega srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una.