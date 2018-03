Roglič najboljši v tretji etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja

Ljubljana, 9. marca - Slovenski kolesar Primož Roglič je zmagovalec tretje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Član ekipe LottoNl-Jumbo je bil najmočnejši v 239 kilometrov dolgi etapi, ki se je končala z vzponom na Trevi. Napadel je 1,4 kilometra od ciljne črte in takoj napravil razliko do zasledovalcev.