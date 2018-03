God sv. Gregorja napoveduje pomlad

Ljubljana/Tržič, 12. marca - God sv. Gregorja, 12. marec, po izročilu napoveduje pomlad, ko bo spet več svetlobe in toplote. V Tržiču so to sporočili že v nedeljo, ko so v skladu s tamkajšnjo dediščino po Tržiški Bistrici spustili hišice iz lesa in papirja z gorečo svečo. God sv. Gregorja je bil po starem julijanskem koledarju do 16. stoletja prav na dan začetka pomladi.